Autonomia | Parrini Pd | ' dopo dimissioni Comitato Lep governo in un vicolo cieco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug (Adnkronos) - "Ledi quattro autorevolissimi giuristi come Amato, Gallo, Pajno e Bassanini daltecnico per i Lep voluto dal Ministro Calderoli sono un grave campanello d'allarme e un'ulteriore e grossa prova del limite insuperabile del progetto didifferenziata che ilsta maldestramente portando avanti". Lo dice il senatore Dario, vicepresidente della commissione Affari costituzionali. "Ovvero il tentativo di giocare al ribasso e in maniera discutibile e un po' furbastra nella definizione di quel minimo di servizi pubblici, appunto i livelli essenziali delle prestazioni, che deve essere garantito in tutte le regioni italiane affinché restino accessibili in ogni parte del territorio nazionale essenziali diritti sociali e civili tutelati dalla ...