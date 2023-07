Autonomia | Misiani Pd | ' dimissioni colpo durissimo | governo non ha nulla da dire?'

... Antonio De Caro) la manifestazione contro l'differenziata proposta dal governo, ... ponendo fine al regime di commissariamento, nella persona del responsabile economico Pd AntonioIl ...Commissari, rispettivamente, l'uomo "d'ordine" Antonioe l'ex leader Cgil Susanna Camusso; ... Resta o no Ieri però esplode la vicenda dell'iniziativa contro l'differenziata che Marco ...Antonio(il senatore mandato a fare il commissario in Regione): "Il commissariamento del ...tragicomica di un convegno organizzato a Napoli dal dem campano Marco Sarracino contro l'...

Ultimo'ora: Autonomia: Misiani (Pd), 'dimissioni colpo durissimo ... La Svolta

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Le dimissioni di Amato, Bassanini, Gallo e Pajno dal comitato per la definizione dei Lep (Livelli Essenziali delle Prestazioni) sono un colpo durissimo per il progetto di a ...Il governatore Vincenzo De Luca tiene in scacco il Pd in Campania dove si sente ancora il «padrone del pastificio».