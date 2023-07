Autonomia | in 4 si dimettono dal “comitato Cassese” | ci sono anche Amato e Bassanini

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Sarà, come insinua Fabio Rampelli, che non hanno resistito al richiamo della foresta (leggi sinistra), sarà perché intimoriti dalla possibile trasformazione dell’imprimatur del ministro Calderoli alla loro designazione in una infamante lettera scarlatta o, infine, sarà perché folgorati sulla via di Damasco, fatto sta che quattro pezzi da novanta come Giuliano, Franco Gallo, Francoe Alessandro Pajno hanno inopinatamente rassegnato le dimissioni dalla commissione, incaricata di individuare i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) all’interno del disegno di legge sull’differenziata. I primi duepresidenti emeriti della Corte Costituzionale, il terzo esibisce come una medaglia l’espulsione dal Psi di Craxi e il quarto ha presieduto il Consiglio di Stato. ...