Autonomia differenziata | la fuga dei “big” dal comitato per i Lep | 4 dimissioni | anche Amato “Non ci sono più le condizioni per partecipare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) A netre mesi dall’inizio dei lavori, ilche deve definire gli standard minimi di servizio pubblico indispensabili per garantire i “diritti civili e sociali” in vista dell’va già in frantumi. Lo strappo è a opera degli ex presidenti della Corte Costituzionale Giulianoe Franco Gallo, insieme all’ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e all’ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini. I quattro “big”, scelti insieme ad altri 57 direttamente dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, hanno deciso di fare un passo indietro con una lettera indirizzata al presidente del, Sabino Cassese, e allo stesso ministro leghista. Nella missiva, anticipata da Il Sole 24 Ore, scrivono che “non ci ...