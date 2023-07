Auto sui passanti a Tel Aviv | sei feriti

... in ballo ci sono circa 100mila nuovi posti264.480 previsti in totale dalla Missione 4 del ... i fondi in questione riguardano, tra il resto, le colonnine di ricarica per leelettriche, le ...Rc, 40 euro più cara della media Ue Farina ha rimarcato che i premi Rcnel 2022 hanno ... Italia sottoassicurata Farina ha quindi ribadito l'urgenza di accelerare la protezionedisastri ...... ma senza dubbio la Fiesta meriterà un posto d'onore negli annali della storia dell', specie ... L'erede della Fiesta sarà al nuova Puma elettrica Ormai gli automobilisti anche europei puntano...

Auto sui pedoni a Tel Aviv, le prime immagini dei soccorsi dopo l'attentato RaiNews

La vettura ha investito almeno 10 persone in Pinchas Rosen Street. La polizia ha confermato la matrice terroristica dell’azione ...E' di dieci feriti il bilancio di un attacco condotto con un'auto e una sparatoria in Pinchas Rosen Street a nord di Tel Aviv, in Israele. Lo conferma la polizia israeliana parlando di attacco terrori ...