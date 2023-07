Auto più vendute a giugno 2023 | la classifica

...ipotesiprobabili potrebbero essere quelle di un guasto tecnico o della presenza di qualcosa sui binari Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi: gli equipaggi di tre ambulanze, un'...Così come sono scomparsi i soldi prelevati o trasferiti, ledel valore complessivo di un ... riguarda proprio la scomparsa della partecospicua del patrimonio. La sentenza per Piazzolla ...Non èdetenuto per il caso di Lucia Annibali. È stato espulso lo scorso aprile, accompagnato ... Durante le indagini, erano state ritrovate tracce di acido con una concentrazione del 40% nell'...

Le auto più vendute nel primo semestre 2023, la classifica per alimentazione Motor1 Italia