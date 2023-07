Auto contro la folla a Tel Aviv | risposta palestinese ai raid su Jenin

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug – È di otto feriti – di cui due in gravi condizioni – il bilancio di quanto accaduto questa mattina per le strade di Tel, quando un uomo alla guida di un furgone ha investito i pedoni per poi scendere e aggredire i passanti armato di un coltello. L’assalitore è stato ucciso a colpi di pistola da un civile presente sul luogo. L’azione è unaai violenti attacchi che le forze militari israeliane stanno conducendoil campo profughi di, in Cisgiordania. L’attacco a TelLa polizia israeliana parla di “attentato terroristico”, mentre per Hamas si tratta di una “eroica vendetta” e di una “primaai crimini dell’occupazioneil nostro popolo a”. Secondo la ricostruzione del capo della polizia ...