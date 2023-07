Autismo | individuato il nuovo ruolo dei recettori nervosi in forme su base genetica

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Particolaripresenti sulle cellule nervose potrebbero avere unimportante nell'su. Una ricerca condotta dagli scienziati del Laboratorio di Neurofarmacologia dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), pubblicata su 'Neuropharmacology' apre una prospettiva completamente diversa rispetto alle conoscenze esistenti in questo campo. ImGlu5 appartenenti alla categoria deiper il glutammato, elementi cruciali nella trasmissione di segnali tra le cellule del sistema nervoso – spiega una nota – sono coinvolti in molte funzioni cerebrali, tra cui l'apprendimento e la memoria. Il lavoro dei ricercatori Neuromed, in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Sapienza, l'Irccs Oasi di Troina (Enna) e ...