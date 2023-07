Attenzione urgente per i proprietari di case | i tassi di mutuo schizzano oltre il 6% per un fissaggio a cinque anni

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Il tasso medio per i mutui residenziali a tasso fisso è salito sopra il 6%, mettendo in allarme idi abitazioni. Questo aumento deiè dovuto alle aspettative che idi interesse rimarranno più alti per un periodo più lungo per combattere l'inflazione. Tuttavia, ci sono alcune strategie che idi abitazioni possono adottare per ottenere le migliori offerte didisponibili. Ad esempio, è possibile considerare un nuovo accordo che consenta di passare a pagamenti solo degli interessi per sei mesi o di estendere la durata delper ridurre le rate mensili. In, rivolgersi a un broker ipotecario o utilizzare un comparatore di mutui può aiutare a trovare le migliori offerte disponibili sul mercato. È importante ...

on una interrogazione, il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S) sollecita l'intervento dell'assessore regionale ... senza però che ottenessero la giustadagli uffici preposti. Nella ...... Carlo Gilistro ha presentato un'interrogazione, indirizzata all'Assessore Regionale allo ... Le violazioni sono state segnalate da Natura Sicula, senza però che ottenessero la giusta...... analizzando ancora una volta, in modo più approfondito, con maggiorper la resa delle ... Una lettura, estremamente attuale per il suo portato etico, che ci riporta ad una ...

Haiti: Guterres (Onu) in visita a Port-au-Prince. Si è parlato del ... Servizio Informazione Religiosa

Il centrocampista del Sassuolo è un obiettivo, ma non una priorità. L’Al-Hilal ha contatto l’argentino Il Messaggero – Mancano meno di sette giorni all’inizio del ritiro e José Mourinho non ha ancora ...«La combinazione dell'entrata in vigore delle nuove regole e del numero esiguo di stazioni appaltanti qualificate può trasformarsi in una miscela esplosiva per il sistema Paese». Si legge in un comuni ...