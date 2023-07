Attenzione possessori di iPhone e Android | tre errori che stanno distruggendo la batteria del vostro telefono! Scopri quali sono

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Hai mai trovato la tuadel telefono scarica quando ne hai più bisogno? In questo articolorai tre impostazioni che posridurre la durata dellae come correggerle. Che tu sia un frequentatore di festival o ti trovi semplicemente lontano da un caricatore, questi trucchi saranno utili per conservare la carica del tuo telefono il più possibile. Dall'impostare la luminosità automatica dello schermo, allo spegnere i dati mobili e gli aggiornamenti automatici, impara come risparmiare energia nelle situazioni di emergenza. Quindi, leggi l'articolo ecome estendere la durata delladel tuo telefono. Di cosa parliamo in questo articolo... Ridurre la luminosità dello schermo Spegnere i dati mobili o disattivare il trasferimento ...