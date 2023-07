Attenzione a venerdì | Giuliacci | il giorno che ribalta il meteo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Ildi questa settimana sarà particolarmente instabile. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sul nostro Paese arriveranno brevi perturbazioni che dovrebbero far calare in modo drastico le temperature fino a giovedì. Dopo questa fase arriverà il caldo torrido che aprirà una finestra di afa sull'Italia. E a fare il quadro esatto di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni è il colonnello Marioche su.it spiega bene tutti gli scenari: " Fino a giovedì 6 luglio si dovrà mantenere un livello alto dialto verso i fenomeni che si potranno manifestare sulle Alpi, zone prealpine ma anche sulla Pianura Padana e Appennini centro-meridionali". Poi7 luglio, ildella svolta: "Nella giornata di ...