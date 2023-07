Attenzione a tutti i genitori | il grave errore durante la nanna che può essere mortale per il tuo bambino

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notizie Gli esperti avvertono idi evitare di coprire la testa dei loro bambini con oggetti come cappellini o cappucci quando vanno a dormire o a fare un pisolino. Questo perché questi oggetti potrebbero scivolare verso il basso e metterli a rischio di soffocamento o strangolamento. Inoltre, coprire la testa può anche causare surriscaldamento. Mantenere la testa e il viso delscopertiil sonno riduce il rischio di morte improvvisa e inattesa, come la sindrome della morte improvvisa del lattante. La sindrome è molto rara e si verifica di solito nei primi sei mesi di vita di unil sonno. È possibile ridurre ulteriormente il rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante evitando di fumarela gravidanza e mettendo sempre il ...

L'al rafforzamento di questa partnership richiede che le Operations modifichino il loro ... stiamo continuando a trasformare il gruppo creando valore pergli stakeholder - ha ...... di fatto, le migliori, ovvero le criptovalute principali sul mercato, quelle che valgono di più e, di conseguenza, quelle su cui valutare condi investire, coni rischi che ...... una giostra rotante che disegna un movimento ipnotico, un'esperienza indimenticabile per. E ... in cui la nostalgia, il divertimento e la meraviglia catturano l'in modo avvincente. " ...

Guidare col caldo è pericolosissimo per la salute: attenzione al ... Grantennis Toscana

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Per chi soffre di vene varicose, il periodo estivo è quello in cui bisogna fare attenzione. Così, vene varicose ed estate: le cose da evitare ci aiutano… Leggi ...