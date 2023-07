Attentato a Tel Aviv | travolti alla fermata del bus | 5 feriti | grave una donna

Leggi Anche Israele avanza piani per 5.700 nuove case in Cisgiordania Hamas: 'Attacco eroico' Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem , ha elogiato l', affermando: 'L'eroico attacco aAviv è ...Un'auto ha travolto e ferito alcune persone , di cui una grave, alla fermata di un autobus aAviv, in via Pinchas Rosen. L'attentatore ha anche sparato prima di essere ucciso . Il bilancio ......state ferite da un'auto che li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord diAviv alla quale sono seguiti degli spari. Lo riferisce la polizia secondo cui si tratta di un. ...

Israele, attentato a Tel Aviv: auto sulla folla, 10 feriti Sky Tg24

Attentato a Tel Aviv - Cinque persone sono rimaste ferite dopo un attentato a Tel Aviv, in Israele. Una è in condizioni gravi. Dalle prime informazioni, un'auto li ha travolti ...Attentato a Tel Aviv - Cinque persone sono rimaste ferite dopo un attentato a Tel Aviv, in Israele. Una è in condizioni gravi. Dalle prime informazioni, un'auto li ha travolti ...