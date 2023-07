Attentato a Tel Aviv | i terroristi palestinesi rispondono all' operazione di Israele a Jenin

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 luglio 2023) Sette persone sono rimaste ferite oggi a Tel, in un attacco che i gruppici di Hamas e Jihad islamica hanno definito come una risposta alle ultime operazioni militari israeliane. Secondo le ricostruzioni della polizia, un uomo si è scagliato con la sua automobile contro alcuni passanti che camminavano fuori da un centro commerciale. Successivamente, sceso dal veicolo, ha tentato di pugnalarli con un coltello. L'autore dell'attacco è stato ucciso da un civile armato, come hanno confermato le forze dell'ordine alla Bbc. L're è stato immediatamente identificato come Hassin Halilah, un giovane palestinese di 23 anni residente a Hebron, in Cisgiordania, entrato in territorio israeliano grazie a un permesso sanitario. Gli ufficiali hanno confermato che il sospetto stava guidando un veicolo che viaggiava da sud a ...