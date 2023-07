Attentato a Tel Aviv Auto sui passanti | sette i feriti

...alla fermata di un autobus nella parte nord diAviv , a Pinchas Rosen Street. Una donna, 46 anni, è in gravi condizioni. Lo riferisce la polizia, secondo cui si tratterebbe di un. L'...Sono almeno 8 i feriti israeliani nell'Aviv, di cui due gravi. Questo il nuovo bilancio dell'attacco a riferito dal capo della polizia Yaacov Shabtai. "L'attentatore è arrivato a bordo di un furgone ed ha centrato una ...Roma, 4 lug. " "Solidarietà al popolo di Israele per l'che ha insanguinatoAviv. È necessario che la comunità internazionale si impegni affinché le forze in campo possano tornare a dialogare. Si riparta dai due Stati per due popoli, un ...

Attentato a Tel Aviv, 8 feriti, due sono gravi Agenzia ANSA

L'assalitore ha travolto diverse persone alla fermata del bus, poi ha abbandonato l'auto ed ha iniziato a colpire i passanti a pugnalate ...Continuano le violenze tra Israele e Palestina. Mentre il numero delle vittime del blitz delle forze di sicurezza israeliane nel campo profughi di Jenin è salito a dieci, a Tel Aviv un 23enne palestin ...