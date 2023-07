Attentato a Tel Aviv Auto sui passanti | sei feriti

...alla fermata di un autobusnella parte nord diAviv , a Pinchas Rosen Street. Una donna, 46 anni, è in gravi condizioni. Lo riferisce la polizia, secondo cui si tratterebbe di un. L'......alla fermata di un autobusnella parte nord diAviv , a Pinchas Rosen Street. Una donna, 46 anni, è in gravi condizioni. Lo riferisce la polizia, secondo cui si tratterebbe di un. L'...Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha elogiato l'attacco avvenuto aAviv dove un'auto si è lanciata contro i pedoni , ferendo almeno sei persone . "L'eroico attacco aAviv è la prima risposta ai crimini dell'occupazione contro il nostro popolo a Jenin . L'occupazione pagherà il prezzo per i suoi crimini contro Jenin. Lodiamo gli eroi del nostro popolo e i ...

Attentato a Tel Aviv, auto contro i passanti e poi conflitto a fuoco: 6 feriti, ucciso l’assalitore che era s… La Stampa

Cinque persone sono state ferite da un'auto che li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord di Tel Aviv, alla quale sono seguiti degli spari. Lo riferisce la polizia, secondo cui si tra ...Hamas loda il gesto e chiarisce che si tratta di una risposta per gli attacchi dell'esercito israeliano contro Jenin ...