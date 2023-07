Attentato a Tel Aviv Auto sui passanti | otto i feriti

EnnesimoAviv, città costiera d'Israele . Un 23enne palestinese si è messo alla guida di un'auto andando verso la folla a tutta velocità, investendo diversi pedoni: tra i 5 feriti anche una ...Sono almeno 8 i feriti israeliani nell'Aviv, di cui due gravi. Questo il nuovo bilancio dell'attacco a riferito dal capo della polizia Yaacov Shabtai. "L'attentatore è arrivato a bordo di un furgone ed ha centrato una ..."L'eroico attacco aAviv è la prima risposta ai crimini dell'occupazione contro il nostro popolo a Jenin". È quanto afferma il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, dopo l'attacco che ha ferito ...

Attentato a Tel Aviv, 5 feriti, grave una donna - Mondo

Nel blitz delle forze israeliane operato a Jenin sarebbero morti almeno 10 palestinesi e la vendetta non si è fatta attendere: un ragazzo di 23 anni di Hebron si è scagliato contro alcuni pedoni a Tel ...Almeno 6 persone sono rimaste ferite in un attacco in Pinkhas Rosen Street a Tel Aviv. Lo riportano i media israeliani. Una donna di 46 anni è in gravi ...