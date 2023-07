Attentato a Tel Aviv | ' 8 feriti | due in gravi condizioni'

...state ferite da un'auto che li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord diAviv alla quale sono seguiti degli spari. Lo riferisce la polizia secondo cui si tratta di un. ...Almeno otto persone sono state travolte da un'auto alla fermata di un autobus nella parte nord diAviv in unseguito da un accoltellamento. Degli israeliani feriti, due - tra cui una donna - sono in gravi condizioni, secondo l'ultimo bilancio dell'attacco riferito dal capo della ...... Hamas loda l'attacco: "Eroica vendetta per Jenin" E' di sette feriti il bilancio di un attacco condotto con un'auto e una sparatoria in Pinchas Rosen Street a nord diAviv , in Israele. Lo ...

