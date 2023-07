Attentato a Tel Aviv | 7 feriti | ucciso l’attentatore Hamas | “Vendicata l’occupazione israeliana”

(Di martedì 4 luglio 2023) È di almeno sette(di cui tre gravi) l’ultimo bilancio dell’a Tel. Lo conferma la poliziache parla di attacco terroristico, mentre i video condivisi sui social mostrano l’aggressore morto a terra. Una fonte della polizia citata da Haaretz conferma che l’assalitore è statoda un civile israeliano armato.a Tel: sette, tre gravi “L’re è arrivato a bordo di un furgone e ha centrato una fermata di autobus – ha riferito il capo della polizia Yaacov Shabtai- – e subito dopo ha cominciato ad accoltellare i passanti. È stato fermato dal coraggioso intervento di un civile”. Shabtai ha aggiunto che la polizia era in allerta dopo i fatti di Jenin (l’operazione militare ...

