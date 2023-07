Attacco terroristico a Tel Aviv | ferite sette persone | una è grave Video

(Di martedì 4 luglio 2023)a Tel, una donna versa in gravi condizioni di salute. Hamas elogia l’attentato Unsi è verificato questa matti ad una fermata di un autobus a Tel. Un’auto si è lanciata sulle, ferendone almeno 7, di cui una versa in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da RaiNews, “una fonte della polizia ha detto che l’attentatore che era alla guida dell’auto è stato neutralizzato e ucciso da un civile che era sul posto” ed era armato. Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha rivendicato l’, elogiandolo: “L’eroicoa Telè la prima risposta ai crimini dell’occupazione contro il ...

