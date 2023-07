Atalanta | Samaden si presenta | “Cresciuto nel mito di Mino Favini | è un onore essere qui”

(Di martedì 4 luglio 2023) Zingonia. Tanta emozione, altrettanto orgoglio: Robertoè il nuovo responsabile del settore giovanile dell’e lui,neldi, fatica a nascondere tutto il suo entusiasmo. Dopo una lunga militanza nel vivaio dell’Inter, arricchita con 19 titoli nazionali, ci ha messo pochissimo ad accettare la corte dei nerazzurri bergamaschi: “Mi hanno convinto in 10 minuti – ammette – L’da sempre è una società che rapl’ambiente ideale per formare e valorizzare i giovani: pensare di ricoprire lo stesso ruolo di, sedermi idealmente alla sua scrivania, è per me uned è qualcosa che ha influito nella mia scelta. Ho cercato di applicare all’Inter ciò che avevo imparato ...

La conferenza stampa del nuovo responsabile del settore giovanile dell'Atalanta Roberto Samaden (ex Inter). Le parole Roberto Samaden è il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Atalanta…