Atalanta | Samaden | 'Percassi mi ha fatto cambiare idea Il settore giovanile e l'Under 23'

Commenta per primo Roberto, ex Inter, si presenta come nuovo responsabile del settore giovanile dell': 'Sono onorato dell'opportunità. Ringrazio la proprietà per avermi scelto. Ho vissuto un'esperienza ...La conferenza stampa del nuovo responsabile del settore giovanile dell'Robertoinsieme all'AD Luca Percassi Robertoè il nuovo responsabile del settore giovanile dell', e oggi è stata tenuta la conferenza stampa insieme a Luca Percassi. ...Le medesime condizioni che hanno portatoa lasciare la guida del settore giovanile per passare all'. Alla lunga pure Marotta (sotto contratto fino a giugno 2025, così come Ausilio e ...

Si presenta il nuovo direttore del settore giovanile nerazzurro Roberto Samaden si presenta alla stampa presso la sala stampa del Centro Bortolotti: “Sono onorato dell’opportunità. Ringrazio la propri ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...