Atalanta | Samaden | «Ambiente ideale per giovani |  sono onorato»

(Di martedì 4 luglio 2023) Le parole di Roberto, nuovo responsabile del settorele dell’, in conferenza stampa. I dettagli Robertoha parlato nella conferenza stompa di presentazione all’. PAROLE – «Sonodi questa opportunità, ringrazio tutti per avermi scelto. Ci sono dei momenti e delle opportunità che non pensi di avere, che ti cambiano la vita. Nel momento in cui ho conosciuto Luca ho condiviso l’idea di progetto. Sono cresciuto col mito dell’, è sempre stato un modello di riferimento, per me Mino Favini è stato anche un riferimento personale. Ieri è stato il primo giorno di scuola, sono entrato qui che al di là dell’emozione mi sento già a casa mia, mi sento a mio agio. U23? Dal mio punto di vista l’under 23 è sempre stato un ...

Le parole del nuovo responsabile del settore giovanile dell', Roberto: "Da sempre questo è un ambiente per far crescere bene i giovani, è il fattore tecnico più importante non c'è ...Commenta per primo L'Ad dell', Luca Percassi , parla nel giorno dell'arrivo in nerazzurro di Roberto, nuovo responsabile del settore giovanile del club bergamasco: 'Costanzi mi aveva comunicato di volersi ...Commenta per primo Roberto, ex Inter, si presenta come nuovo responsabile del settore giovanile dell': 'Sono onorato dell'opportunità. Ringrazio la proprietà per avermi scelto. Ho vissuto un'esperienza ...

Atalanta, Samaden: 'Percassi mi ha fatto cambiare idea. Il settore giovanile e l'Under 23...' Calciomercato.com

Roberto Samaden, nuovo responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa: "Dall’anno prossimo tornerà ad essere un campionato under 20.Oggi, a Zingonia, è stato il giorno di Roberto Samaden, presentato come nuovo responsabile del Settore giovanile dell'Atalanta, un passo particolare nella sua carriera dopo ...