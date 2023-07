Parlando conPercassi in 10 minuti ho cambiato idea, soprattutto visti quelli che sono i progetti che l'ha sui giovani. Ho sempre detto che è nel DNA della società investire sui ragazzi.La conferenza stampa del nuovo responsabile del settore giovanile dell'Roberto Samaden insieme all'ADPercassi Roberto Samaden è il nuovo responsabile del settore giovanile dell', e oggi è stata tenuta la conferenza stampa insieme aPercassi. ...... la commissione della Lega di serie A è composta da cinque membri, Aurelio De Laurentiis per il Napoli, Claudio Lotito per la Lazio,Percassi per l', Stefano Campoccia per l'Udinese, ...

Atalanta, Luca Percassi: 'Samaden è il migliore. Sull'Under 23...' Calciomercato.com

L’Ad Luca Percassi “Costanzi mi aveva comunicato di volersi prendere una pausa, e quindi mi sono subito preoccupato di andare a ricercare qualcuno che fosse adeguato a quello che vediamo come ruolo pr ...Si presenta il nuovo direttore del settore giovanile nerazzurro Roberto Samaden si presenta alla stampa presso la sala stampa del Centro Bortolotti: “Sono onorato dell’opportunità. Ringrazio la propri ...