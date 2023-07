In un secondo tempo Angelo verrà sottoposto a un nuovo intervento che prevede l'impianto dei denti, il ripristino della funzionalità di labbro e bocca, poiché ilaveva intaccato anche la ...In un secondo tempo Angelo verrà sottoposto a un nuovo intervento che prevede l'impianto dei denti, il ripristino della funzionalità di labbro e bocca, poiché ilaveva intaccato anche la ...In un secondo tempo Angelo verrà sottoposto a un nuovo intervento che prevede l'impianto dei denti, il ripristino della funzionalità di labbro e bocca, poiché ilaveva intaccato anche la ...

Asportato tumore dal viso, mandibola ricostruita con il perone ... Agenzia ANSA

Pesava un chilo e quattrocento grammi la massa tumorale, un ameloblastoma, rimossa dal volto di Angelo, un uomo di 38 anni, dall'équipe del professor Alessandro Baj, responsabile dell'Unità di Chirurg ...Ricostruita la mandibola impiegando il perone del paziente stesso Milano, 4 luglio 2023 - Un chilo e quattrocento grammi è il peso della massa tumorale, un ameloblastoma, rimossa dal volto di Angelo, ...