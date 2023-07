Ascolti tv lunedì 3 luglio | Il giovane Montalbano | Temptation Island | Zona bianca

(Di martedì 4 luglio 2023)tv2023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2023? Su Rai 1 è andato in onda Il. Su Rai 2 CSI. Su Rai 3 Report. Su Rete 4. Su Canale 5. Su Italia 1 2 Fast 2 Furious. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime ...

Questa sera torna in onda, con il secondo appuntamento, Temptation Island : il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia e campione disu Canale5. Come ogni, le anticipazioni sulla prossima puntata svelano cosa ci aspetterà questa sera e molti fan sono in attesa del primo falò di confronto tra Isabella e Manuel. Stando ...... magari in grado di scalfire glidi Alberto Matano e La vita in diretta . Fin dalla notizia ... non sarebbe stata apprezzata la scelta di affidare a Nunzia De Girolamo un talk ilsera, 24 ......boom didella prima puntata, ben 3,5 milioni di telespettatori (26.14% di share), tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island 2023 , il reality show dei sentimenti in onda...