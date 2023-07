Ascolti tv ieri | boom Temptation Island Bene il debutto di Estate in Diretta

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 luglio 2023) Glitv dilunedì 3 luglio 2023 hanno fatto registrare il botto per la seconda puntata disu Canale 5 che ha ottenuto una media di 3.476.000 telespettatori, 26.3% di share (QUI quello che è successo). Su Rai Il Giovane Montalbano in replica è stato visto da un netto di 2.435.000 telespettatori, 14.8% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 CSI Vegas 567.000, 3.5% Italia1 Fast Furious 779.000, 4.7% Rai3 Report 1.743.000, 9.8% Rete 4 Zona Bianca 600.000, 4.6% La7 film Sotto il Segno del Pericolo 447.000, 3% Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti 218.000, 1.3% NOVE Only Fun in replica 363.000, 2.2%. IN AGGIORNAMENTO