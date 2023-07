(Di martedì 4 luglio 2023) Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini - Estate in Diretta La stagione tv 2022/è ormai alla fase estiva e DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli condellaannata. In virtù del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, da maggio 2022 lo share medio – a parità di numero di spettatori – registra automaticamente degli incrementi (maggiori dettagli qui). Per un corretto confronto che stabilisce effettivamente chi sale e chi scende rispetto a un anno fa, quindi, fino al 30 aprilesi tiene principalmente conto del totale spettatori.3 luglioEstate in Diretta ? lunedì 3 luglio: 1.112.000 – 15.1% (presentazione dalle 17:13 alle ...

Marco Zonetti per Dagospia alberto angela harrison ford GliTv e i dati Auditel di giovedì 29 giugno 2023 vedono, in prima serata, dueinteressanti in casa Rai. Su Rai1 l'esordio del nuovo programma di Alberto Angela ......due: quello di Noos, il nuovo programma estivo condotto da Alberto Angela, e Non sono una signora, la tanto attesa trasmissione con Alba Parietti al timone. Ad avere la meglio con gli...... 'Mi emoziono quando penso oggi ai miei primi. E guardando questi ragazzi penso ai sogni ... dell'attore narratore che dopo 7 - 8 minuti che vedi equell'intervista, quel duetto, quell'...

Ascolti TV: i debutti dell’estate 2023 confrontati con quelli dell’anno precedente DavideMaggio.it

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account ...Chi ha avuto la meglio tra Alberto Angela, Alba Parietti e Claudio Bisio Ecco tutti i dati, tra top e flop del 29 giugno 2023 ...