Ascolti tv | i dati del 3 luglio 2023

(Di martedì 4 luglio 2023) Bene Temptation Island Nella serata di ieri, lunedì 3, in onda su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano ottiene 2.435.000 spettatori pari al 14.8%. Su Canale 5, Temptation Island conquista ben 3.476.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Rai2 CSI Vegas si ferma a 567.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia1 2 Fast 2 Furious ha raccolto 779.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Report ottiene 1.743.000 spettatori pari ad uno share del 9.8% (presentazione: 1.010.000 – 5.8%, Plus: 1.229.000 – 7.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 600.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 il film Sotto il Segno del Pericolo ha registrato 447.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 Cops – Una Banda di Poliziotti segna 218.000 spettatori con l’1.3% L'articolo proviene da 361 Magazine.

Ascolti tv lunedì 3 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il Giovane Montalbano Fanpage.it

