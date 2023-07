ASCOLTI TV 3 LUGLIO 2023 | TEMPTATION ISLAND 26 | 3% | IL GIOVANE MONTALBANO 14 | 8% | REPORT 9 | 8% | ZONA BIANCA 4 | 6% | TORNA ESTATE IN DIRETTA

(Di martedì 4 luglio 2023)TV 32022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina– xUnoMattina– xCamper in Viaggio – xCamper – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xDon Matteo 9 – xDon Matteo 9 – xSei Sorelle – xPres.in– xin– xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – 2475 14.40Il– 2435 14.80Cose Nostre – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xLa Promessa – xLa Promessa – v. nettoUn Altro Domani – xInga Lindstrom – xCaduta Libera– xCaduta Libera– xTg5 – ...

Prossimo appuntamento il 14. Non è detto che sia decisivo, in attesa della tagliola (quella ... Ciascuna tv ha già il suo palinsesto e il calcio, nonostante facciae fatturato, è ......onda lunedì 3. La coppia ha deciso di lasciare insieme il reality . Leggi anche Temptation Island 2023, prima puntata: coppie già in crisi. Manu, Isabella e il falò anticipato - Video...... disponibile dal 1°2023 sulle migliori piattaforme di streaming musicale, come le ...mandato in onda su Rai 2 anche dal conduttore Rosario Fiorello durante il programma campione di"Viva ...

Ascolti tv, domenica 2 luglio 2023: Scomparsa (15.6%), Coach Carter (9.4%), Tim Summer Hits (10.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Temptation Island 10, ecco come sono andati gli ascolti della seconda puntata. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Tutti i dati Auditel di lunedì 3 luglio: chi ha vinto la gara agli ascolti tv tra Temptation Island, in onda su Canale 5 con la seconda puntata, e ...