ASCOLTI TV 3 LUGLIO 2023 | TEMPTATION ISLAND 26 | 3% | IL GIOVANE MONTALBANO 14 | 8% | REPORT 9 | 8% | ZONA BIANCA 4 | 6% | TORNA ESTATE IN DIRETTA 18 | 5%

(Di martedì 4 luglio 2023)TV 32022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2533 35.05 PT – 6102 34.82 24 – 2891 40.00 PT – 7236 41.30 Rassegna Stampa – 267 10.84Tg1 – 907 21.18Tg1 Mattina– 747 18.54UnoMattina– 701 16.84Camper in Viaggio – 1197 16.96Camper – 1552 15.24Tg1 + Tg1 Ec. – 2655 22.58 + 1899 16.59Don Matteo 9 – 1098 10.71Don Matteo 9 – 957 11.66Sei Sorelle – 747 10.09Pres.in– 1112 15.08in– 1435 18.53Reazione a Catena – 2128 22.21Reazione a Catena – 3234 26.37Tg1 – 3608 23.47TecheTecheTè – 2475 14.38Il– 2435 14.81Cose Nostre – 542 6.30 Prima Pagina – 568 20.76Tg5 – 1162 27.18Morning News – 841 21.13Morning News – 742 19.64Forum: ...

Ascolti tv lunedì 3 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il Giovane Montalbano Fanpage.it

Ascolti tv 4 luglio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Ieri, martedì 4 luglio, è andata in onda un’altra puntata de Estate in diretta, condotta, in tandem, da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini che, stando già ai primi ascolti, pare se la stiano cavan ...