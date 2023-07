Ascolti Tv 3 Luglio 2023 | Tempation Island tenta il pubblico più del Giovane Montalbano

(Di martedì 4 luglio 2023) In 3,48 milioni su Canale 5 Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Lunedì 3: Standard Auditel Palinsesti 03 07 23 Standard Auditel Fasce 03 07 23 (Nella foto Temptation) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

TV di lunedì 3 luglio 2023: il palinsesto del primo giorno della settimana ha offerto la replica del primo episodio de Il giovane Montalbano su Rai 1 e la seconda puntata di Temptation Island. 'Linea Verde Estate' e 'I Viaggi del Cuore' trasmesse nella giornata di domenica 2. È stata la puntata più vista dell'intera edizione con un vero record di ascolti.

I dati e lo share per gli ascolti tv 3 luglio 2023. Tutti i numeri delle trasmissioni della prima serata di lunedì.3,5 milioni di spettatory per il reality di Canale 5 e 2,4 milioni per la fiction di Rai1 Canale 5, Temptation island: 3.476.000 spettatori (share 26,31%) Rai1, Il giovane Montalbano: 2.435.000 spetta ...