Ascolti Temptation Island | seconda puntata 3 luglio | quanto ha totalizzato | dati auditel

(Di martedì 4 luglio 2023)2023,halaandata in onda lunedì 3su Canale 5? Scopriamo a seguire i2023,Incredibile tenuta titanica per #(20.8% + 29% e 3,5mln) che addirittura aumenta leggermente le fasce Tra poco. #Tv pic.twitter.com/OjncoKAgMG — Boomerissima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Manu, Isabella e il falò anticipato - Videotv, prima puntata 'Island' vince il prime timeIsland 2023 al via: coppie, conduttore, cosa c'è da sapere Il faccia a faccia ...Questa sera torna in onda, con il secondo appuntamento,Island : il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia e campione disu Canale5. Come ogni lunedì, le anticipazioni sulla prossima puntata svelano cosa ci aspetterà questa sera e ...... ma semplicemente dopo un'attenta valutazione suglinon proprio esaltanti l'Azienda di ... visto che proprio in questo periodo sta andando in onda con grande successoIsland: 'Pier ...

Ascolti tv lunedì 3 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il ... Fanpage.it

Temptation Island 10, ecco come sono andati gli ascolti della seconda puntata. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Ascolti Temptation Island 2023, seconda puntata 3 luglio: quanto ha totalizzato il programma di Maria De Filippi, ecco i dati auditel.