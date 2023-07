Asasuzumi | parole dal mondo | la frescura piacevole tipica delle mattine d’estate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 luglio 2023) Il termineindica le fresche e piacevoliestive, quando il picco della calura è ancora lontano e ci si può godere l’aria frizzante del mattino. Questa è unadalprovenienti dal Giappone dove natura e le ciclicità stagionali rappresentano momenti fondamentali per gli abitati del Sol Levante., la dolceestive Se Hazakura rappresenta la parola-sentinella dell’estate, in quanto indica le foglie verdi sugli alberi che anticipano la stagione estiva,rappresenta, invece, il momento in cui l’estate è al suo picco: il caldo è ormai arrivato e l’afa imperversa in ogni angolo. L’unico momento in cui ci si può godere un po’ di sollievo è duranti ...