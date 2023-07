Arthur sul futuro | «Alla Juve solo di passaggio Arabia Saudita? Non è il momento»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 luglio 2023), centrocampista brasiliano dellantus, ha parlato in un’intervista al Mundo Deportivo sul suo, centrocampista brasiliano dellantus, ha parlato in un’intervista al Mundo Deportivo sul suo. Le sue dichiarazioni:– «In linea di principio tornerò a Torino, ma il mercato è molto lungo e non sappiamo cosa accadrà. Potrebbe nascere qualcosa di interessante per me e per lantus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo».– «No, ho26 anni e credo di poter dare molto di più di quello che ho ottenuto fino ad ora. Voglio tornare a giocare al mio livello migliore, vincere titoli importanti in Europa e tornare nella squadra nazionale ...