Arthur e non solo | ecco quanto vuole guadagnare la Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 4 luglio 2023) La, in questa sessione di mercato, deve risolvere la situazione die altri due esuberi con cuiuna buona cifra. Una sessione di mercato importante per lache deve rinforzare la rosa di Allegri per permettere al tecnico di lottare, nel corso della prossima stagione, per lo scudetto.(LaPresse)I bianconeri hanno bisogno di innesti sia a livello difensivo (bisogna valutare la situazione legata a Bonucci e Rugani) sia dal punto di vista del centrocampo nonostante il rinnovo di Rabiot per arrivare al reparto offensivo dove serve un sostituto di Di Maria e capire il futuro di un giocatore come Vlahovic. A questo bisogna aggiungere anche il discorso degli esuberi; la, infatti, ha riaccolto Zakaria, McKennie eche sono ...