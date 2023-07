Arrestato 38enne | aveva oltre 10mila file pedopornografici | “Scene raccapriccianti”

(Di martedì 4 luglio 2023) Avrebbe archiviato circacontenenti video e immagini di violenze sessuali ai danni di minori alcuni di giovanissima età. Un uomo di 38 anni è statoin flagranza di reato, dopo una perquisizione nella sua abitazione nell’Agrigentino. Sui suoi dispositivi e sul cloud, la polizia ha dichiarato di aver rinvenuto “un’enorme quantità diriproducentidi violenze sessuali in pregiudizio di bambini, alcuni dei quali in tenera età”. L’uomo già in passato condannato e detenuto per abusi su minori, era stato segnalato “nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia”. Le indagini, coordinate dalla procura di Palermo, proseguiranno per cercare di risalire all’identità delle piccole vittime. Gli inquirenti si avvarranno anche ...

Un uomo di 38 anni della provincia di Agrigento è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 10mila file contenti scena di ...