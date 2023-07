Aquaman 2 | Amber Heard parla dei recenti flop DC | C' è molta pressione su questi film

(Di martedì 4 luglio 2023) L'attrice ha messo a confronto il suo lavoro nel cinecomic con quello nel suo altro, In the Fire, completamente diverso per tono e target. Nel corso di una nuova intervista,hato dellache c'è suia grosso budget come i cinecomic e come l'ultimo a cui ha partecipato,e il Regno Perduto, mettendola a confronto con quella per ipiù piccoli. "Si tratta di progetti molto diversi che rappresentano due estremità dello spettro nel mio settore", ha dichiarato laa Deadline, paragonandoe il Regno Perduto al suo ultimo, In the Fire. "C'è una grandesugrandiin ...

Amber Heard si dice "onorata" di far parte di Aquaman e parla del ...

