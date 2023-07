Appalti per l’acquisizione di beni e servizi da parte delle istituzioni scolastiche | il divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica negli

(Di martedì 4 luglio 2023) Il raggiungimento del risultato dell’affidamento del contratto di acquisizione die della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, fissato quale principio generale dall’articolo 1 del Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, costituisce l’obiettivo prioritario che le Pubbliche Amministrazioni (ivi comprese ledi ogni ordine e grado) devono perseguire, e dipende in grandalla stazione appaltante, sia in fase di gara sia in fase di ... L'articolo .

...Lattuca invita però a tenere presente che si tratta comunque di rincari a cui si fa fronte usando le cosiddette "somme a disposizione" che ci sono negli, grazie alle offerte al ribasso....Queste opere saranno eseguite dalla "Peloritana" di Barcellona. "S'interverràrigenerare angoli di città importanti; ma da sempre poco attenzionati " afferma l'Assessore ai Lavori ...Dall'avvio dell'iter di selezione del nuovo contraente, la Società ha impiegato circa tre mesi... l'iter si è concluso in meno di sei mesi, grazie ai poteri di deroga al Codice degli...

L’entrata in vigore del codice appalti sommata alla carenza di stazioni appaltanti qualificate rischia di bloccare il sistema degli appalti in Italia.Il nuovo Codice, con l'art. 76, riproduce solo in parte la procedura negoziata «senza pubblicazione di un bando», in deroga alle procedure ordinarie per motivi oggettivi non imputabili alla stazione a ...