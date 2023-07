Anziani mai più soli Arriva ' Pronto badante' | l' assistenza familiare che non va in vacanza

(Di martedì 4 luglio 2023) La Società della salute ha attivato un numero verde per avere assitenza continua. Entro 48 ore dalla chiamata il caso sarà preso in carico E le prime 30 ore di servizio le paga la Regione. Ecco come ...

Anziani mai più soli. Arriva 'Pronto badante', l'assistenza familiare ...

La Società della salute ha attivato un numero verde per avere assitenza continua. Entro 48 ore dalla chiamata il caso sarà preso in carico E le prime 30 ore di servizio le paga la Regione. Ecco come a ...