Antonella Fiordelisi | ennesima frecciatina social | «Vogliono fermarmi ma non sanno correre»

(Di martedì 4 luglio 2023)è molto attiva sui propri profiliche utilizza come una specie di diario personale. Infatti, l’ex gieffina pubblica moltissimi contenuti inerenti al suo lavoro di modella e, ora, anche di creatrice di gioielli ma, allo stesso tempo, racconta ai suoi fan tutto ciò che succede nella sua vita sentimentale. Un esempio su tutti: quando la sua storia con Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea, la modella ha pensato di fare una diretta. Sarà indirizzata dunque all’ex fidanzato quellasotto il suo ultimo post Instagram? Ladiha pubblicato una serie di foto in cui indossa un paio di jeans a vita bassa ...

... inoltre, ha anche espresso il proprio parere in merito alla fine della storia d'amore traed Edoardo Donnamaria . Nikita Pelizon e la rivelazione choc: 'Mi era stato detto che ...... la coppia formata da Edoardo Donnamaria e: Scopri le ultime news sul Grande Fratello .è molto attiva sui propri profili social che utilizza come una specie di diario personale. Infatti, l'ex gieffina pubblica moltissimi contenuti inerenti al suo lavoro di modella e,...

Nuova rivelazione shock per Harry e Meghan: sono in contatto con Lady Diana. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli. Fresca di giornata una nuova rivelazione scioccante che vede come prota ...Intervistata da Turchese Baracchi nel programma radiofonico "Turchesando", in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus, Nikita ha voluto parlare della coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonel ...