Antitrust | Big Tech e TikTok sotto sorveglianza della Commissione Ue

(Di martedì 4 luglio 2023) L'elenco completo entro settembre Queste società, ha spiegato Breton, 'hanno dimensioni che incidono sul mercato interno' e sono dunque classificate come 'gatekeeper'. L'elenco completo delle aziende ...

Sei mesi di tempo per adeguarsi alle normative europee Sono le cinqueTech statunitensi Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese ByteDance (casa madre di ...delle nuove regole...Sono le cinqueTech statunitensi Google , Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese ByteDance (casa madre di ...sotto la sorveglianza della Commissione Ue nel quadro delle nuove regole...Leggi Anche Intelligenza artificiale, l'allarme delletech: può portare all'estinzione Un ... Leggi Anche, istruttoria su TikTok per la sfida 'cicatrice francese' Sei mesi di tempo per ...

Le Big Tech e TikTok sotto sorveglianza Ue per l'antitrust - Tlc Agenzia ANSA

Il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha annunciato i nomi delle aziende che "hanno dimensioni che incidono sul mercato interno".Le nuove regole antitrust fanno finire sotto la sorveglianza della Commissione Ue le cinque Big Tech statunitensi Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese ByteDance (casa madre di TikTok) e ...