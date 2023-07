Antiriciclaggio | congelati yacht | ville e fondi russi per 2 miliardi Governo candida Roma per sede Autorità Ue

(Di martedì 4 luglio 2023) Nel 2022 l’unità di informazioni finanziarie ha ricevuto oltre 155.000 segnalazioni di operazioni sospette, circa l’11 per cento in più dell’anno precedente, gran parte delle quali inoltrate dal sistema bancario e finanziario

L'importo totale dei fondiè superiore ai 330 milioni di euro". Intanto il governo ... a testimonianza della loro insufficiente percezione dell'come snodo cruciale per ...In particolare, si punta il dito contro il volume limitato di beni russinella ... rivela l'avvocato specializzato in normedello studio legale Walder Wyss di Zurigo Dario ...In particolare, si punta il dito contro il volume limitato di beni russinella ... rivela l'avvocato specializzato in normedello studio legale Walder Wyss di Zurigo Dario ...

Uif: congelati yacht, ville e fondi russi per 2 miliardi. Governo candida Roma per sede Autorità Ue ... Il Sole 24 ORE

