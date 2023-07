Antigone | resistenza e disobbedienza

Leggi su dilei

(Di martedì 4 luglio 2023) La storia ci ha insegnato che, a volte, ribellarsi al sistema per difendere i propri valori è un atto di coraggio straordinario. Pensiamo ai grandi personaggi come Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela, che hanno deciso di disobbedire alle leggi del loro tempo per promuovere un cambiamento. Laè un potente grido di ribellione che può rivoluzionare il mondo. Significa avere il coraggio di mettere in discussione le regole del potere, combattendo per ciò che è giusto, anche a costo della propria libertà. Ed è proprio diche vogliamo parlarvi oggi, quella di, la donna che ha osato sfidare le leggi dello Stato in nome della sua coscienza, per onorare la memoria di suo fratello Polinice. Questo racconto, narrato nella tragica opera greca di Sofocle, ci insegna l’importanza di lottare contro le ...