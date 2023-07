Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 4 luglio

(Di martedì 4 luglio 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 4Alonso e Cruz si arrabbiano con Manuel dopo aver letto sul giornale della sua vittoria nella gara di volo. Jimena entra nel salotto e prende le difese di Manuel che le propone un giro in aeroplano. Jana cerca di ...

La: Pia decide di abortire Pia prenderà una decisione molto sofferta , che la porterà lontano dalla tenuta per qualche giorno. La governante, spaventata dal futuro che l'......a oggi è già disponibile con un'applicazione di terze parti chiamata Mimi e che si è visto in passato anche a bordo delle Jabra Elite 75t tre anni fa con la funzione MySound e che viene già...La: Ledell'episodio di oggi 3 luglio 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 3 luglio 2023 - Manuel sarà sconvolto dal ritorno di Jimena alla tenuta . Il marchesino si ...

La Promessa Anticipazioni 4 luglio 2023: Pia decide di abortite mentre Jana è in difficoltà con Curro! ComingSoon.it

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è ...I telespettatori italiani sono pronti a fare la conoscenza di Zeynep Göksu (Demet Özdemir), la protagonista di My Home My Destiny, la nuova soap turca in ...