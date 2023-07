Annullato il party in piscina per sole donne musulmane | segregazione e divieti in locandina

(Di martedì 4 luglio 2023) Diventa un caso ilinper. Un evento che era in calendario per l’8 luglio in un parco acquatico di Limbiate (Monza e Brianza). Dopo l’iniziale ok all’evento, infatti, sono cominciate a montare le polemiche e indiscrezioni sull’organizzazione dell’iniziativa, promossa tramite un sito Internet e una pagina Instagram denominata “Bahja”. Voci e criticità ad esse legate che, alla fine, hanno indotto i proprietari della struttura che avrebbe dovuto ospitare l’evento ad annullare la festa a bordo. Ma la cancellazione della giornata di svago in programma sabato prossimo ha scatenato una nuova ondata di discussioni, se possibile anche più accese. Scoppia la polemica sulla festa per...

Limbiate (Monza e Brianza), dopo le polemiche annullato il party in piscina per sole donne musulmane

