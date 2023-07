Anna nasce a bordo di un Frecciabianca diretto a Torino | “È stato straordinario”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 4 luglio 2023) Sulla porta dello scompartimento delandrebbe appeso un fiocco rosa. Perché quello avvenuto ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, lunedì 3 luglio, adi un convoglio di Trenitalia, società capofila del gruppo Fs è un parto eccezionale. I ferrovieri e le Ferrovie delloItaliane – oggi guidate da Luigi Ferraris – sono, da sempre, come una grande famiglia, ma a volte la norma si trasforma in evento, quando invece che in casa o in ospedale, bambini e bambine decidono di venire alla luce… adel treno. La mamma della bimba, di nazionalità straniera, che viaggiava sul mezzo partito da Roma e, è entrata in travaglio poco dopo la stazione di Genova e la capotreno Loredana Ferreri è stata immediatamente ...