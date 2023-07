(Di martedì 4 luglio 2023) Sulla porta dello scompartimento delandrebbe appeso un fiocco rosa. Perché quello avvenuto ad Arquata Scrivia, in provincia di ...

Sarà sicuramente una grande viaggiatrice la piccola, dopo una nascita così singolare. La mamma, perfettamente in salute così come la neonata, ha potuto contare sul supporto dell'equipaggio di ...

Anna nasce a bordo di un Frecciabianca diretto a Torino: "È stato straordinario" - Luce Luce

L'incredibile storia sul Frecciabianca di Trenitalia. Un insolito quartetto di soccorso medico ha assistito la donna in viaggio da Roma a Torino ...Ad aiutare la mamma a partorire, un'operatrice sanitaria che stava andando a trovare la madre e una collega ostetrica in collegamento, insieme con il personale di Trenitalia ...