(Di martedì 4 luglio 2023) "Il cambiamento climatico non è più semplicemente uno, ma una realtà": è il monito lanciato dalla presidente dell'Maria Bianca Farina, precisando che l'Italia ha "bisogno didai ...

"Il cambiamento climatico non è più semplicemente un rischio, ma una realtà": è il monito lanciato dalla presidente dell'Maria Bianca Farina, precisando che l'Italia ha "bisogno di protezione dai rischi" e a autorità e governo dice che "noi ci siamo". Parlando dei costi delle catastrofi, ha ricordato che "se si ......indica il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso parlando all'assemblea dell'. ... Urso spiega che la norma prevede che il 30% deve essere erogato subito dalla compagnia "anche ...Clienti private sottoassicurati Dario Focarelli , direttore generale di(Associazione ...pertanto del supporto per facilitare l'adozione delle polizze tra la clientela private.

Ania: 'Serve protezione contro i rischi climatici, noi ci siamo' Agenzia ANSA

"Il cambiamento climatico non è più semplicemente un rischio, ma una realtà": è il monito lanciato dalla presidente dell'Ania Maria Bianca Farina, precisando che l'Italia ha "bisogno di protezione dai ..."Il caposaldo è che all'Italia oggi serve un modello di welfare innovativo che possa integrare nel modo più equo ed efficiente l'uso di risorse pubbliche e private". E' quanto auspica la presidente de ...