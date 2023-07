(Di martedì 4 luglio 2023) "I risultati del primo semestre saranno esaminati dal consiglio di amministrazione il primo agosto. Sono ottimista. L'anno scorso abbiamo avuto problemi ine in Germania. Le cose insono in ...

Lo ha detto Silvio Pietro, amministratore delegato della Pininfarina, a margine della presentazione della partnership con E - Gap. "Finito il lockdown, inl'economia riparte. L'inerzia ...... di Umberto Tossini in rappresentanza dei costruttori; e di Silvioper il gruppo Car Design &...europea non sta producendo norme competitive per giocare ad armi pari con America e. Lo dico ...... Marco Stella per i componentisti, Umberto Tossini per i costruttori e Silvioper Design & ...norme competitive' e non consente alle imprese di 'giocare ad armi pari con l'America e la. Lo ...

Angori, la Cina migliora e Pininfarina avrà ruolo importante ... Agenzia ANSA

"I risultati del primo semestre saranno esaminati dal consiglio di amministrazione il primo agosto. Sono ottimista. L'anno scorso abbiamo avuto problemi in Cina e in Germania. (ANSA) ...È Roberto Vavassori il nuovo presidente di Anfia, l’associazione nazionale della filiera automobilistica italiana. La decisione è arrivata in occasione dell’assemblea di oggi. Vavassori, Chief Public ...